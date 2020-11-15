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На дороге из Карабаха в Армению образовался огромный затор

Новина українською → Нагорный Карабах, Воскресенье 15 ноября 2020 05:25
На дороге из Карабаха в Армению образовался огромный затор Фото: затор (media.az)
Автор: Артур Родивилов

Затор в несколько километров образовался на дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению. Очередь образовалась из покидающих город Карвачар (Кельбаджар).

Об этом сообщает Media Az.

Согласно подписанному мирному соглашению, Кельбаджарский район должен отойти Азербайджану сегодня, 15 ноября.

По словам участников затора, участок в 1,5 км пришлось преодолевать около пяти часов. Причиной затора стала маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей: беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт. В Степанакерт уже вернулись более 250 человек.

Также Азербайджану 20 ноября должен быть передан Агдамский район, а 1 декабря - Лачинский район. Все три района не были затронуты войной, но их местные жители вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщало РБК-Украина, Азербайджан и Армения обменялись телами погибших на поле боя вокруг города Шуша в Нагорном Карабахе. Обмен произошел при посредничестве и участии российских военных.

Напомним, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

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