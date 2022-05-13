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Депутат Держдуми пригрозив Польщі "денацифікацією" після України

Фото: Польща отримала погрози з Держдуми РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Долучити до черги на "денацифікацію" Польщу запропонував депутат Державної думи від "Єдиної Росії" Олег Морозов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "єдинороса".

Морозов вирішив залякати Польщу за публічні критичні висловлювання на адресу РФ. Зокрема, польський прем'єр-міністр Моравецький назвав Росію "раковою пухлиною".

"Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України", – написав депутат.

Раніше президент Польщі Дуда закликав примусити Росію виплатити компенсації Україні після війни. РФ, на його думку, повинна відшкодувати збитки за завдані руйнування.

Нагадаємо, що Польща зібралася лобіювати членство України в Євросоюзі.

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