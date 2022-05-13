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Депутат Госдумы пригрозил Польше "денацификацией" после Украины

Фото: Польша получила угрозы из Госдумы РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Включить Польшу в очередь на "денацификацию" предложил депутат Государственной думы от "Единой России" Олег Морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "единоросса".

Морозов решил запугать Польшу за публичные критические высказывания в адрес РФ. В частности, польский премьер-министр Моравецкий назвал Россию "раковой опухолью".

"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", – написал депутат.

Ранее президент Польши Дуда призвал заставить Россию выплатить компенсации Украине после войны. РФ, по его мнению, должна возместить ущерб за причиненные разрушения.

Напомним, что Польша собралась лоббировать членство Украины в Евросоюзе.

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