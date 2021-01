Демократи заявили про готовність подати статтю для імпічменту Трампа

Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії заявила про готовність у понеділок представити статтю для оголошення імпічменту чинному президенту Дональду Трампу. Вже 180 людей висловили підтримку підготовленої статті.

Про це повідомив конгресмен Тед Ллю в Twitter.

На думку демократів, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за заворушення у Вашингтоні 6 січня.

"Ми внесемо на розгляд статтю для імпічменту у понеділок під час засідання Палати представників", - написав Тед Лью.

UPDATE to the update: we've just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.



We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House's pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK