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Демократи заявили про готовність подати статтю для імпічменту Трампа

Новость на русском → США, Неділя 10 січня 2021 01:26
Демократи заявили про готовність подати статтю для імпічменту Трампа Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Даша Харченко

Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії заявила про готовність у понеділок представити статтю для оголошення імпічменту чинному президенту Дональду Трампу. Вже 180 людей висловили підтримку підготовленої статті.

Про це повідомив конгресмен Тед Ллю в Twitter.

На думку демократів, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за заворушення у Вашингтоні 6 січня.

"Ми внесемо на розгляд статтю для імпічменту у понеділок під час засідання Палати представників", - написав Тед Лью.

Він зазначив, що вже 180 людей висловили підтримку підготовленій статті.

Раніше стало відомо, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент вже після завершення президентського терміну і інавгурації Джо Байдена. Це пов'язано з тим, що верхня палата Конгресу не планує збиратися на засідання до 19 січня.

Водночас глава судового комітету Сенату США Ліндсі Грем вважає, що будь-яка спроба оголошення імпічменту Трампу приречена на провал.

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