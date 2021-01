Демократы заявили о готовности представить статью для импичмента Трампа

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу. Уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статье.

Об этом сообщил конгрессмен Тед Лью в Twitter.

По мнению демократов, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января.

"Мы внесём на рассмотрение статью для импичмента в понедельник - во время заседания Палаты представителей", - написал Тед Лью.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.



We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK