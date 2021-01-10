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Демократы заявили о готовности представить статью для импичмента Трампа

Новина українською → США, Воскресенье 10 января 2021 01:26
Демократы заявили о готовности представить статью для импичмента Трампа Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Даша Харченко

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу. Уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статье.

Об этом сообщил конгрессмен Тед Лью в Twitter.

По мнению демократов, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января.

"Мы внесём на рассмотрение статью для импичмента в понедельник - во время заседания Палаты представителей", - написал Тед Лью.

Он отметил, что уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статье.

Ранее стало известно, что Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после завершения президентского срока и инаугурации Джо Байдена. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января.

В то же время глава судебного комитета Сената США Линдси Грэм считает, что любая попытка объявления импичмента Трампу обречена на провал.

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