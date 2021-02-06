Справа МН17: Нідерланди не притягатимуть Україну до відповіді за незакрите небо

Нідерланди не мають наміру притягати Україну до відповіді за незакритий авіапростір у справі збитого рейсу MH17. З незалежного розслідування випливає, що наша країна не знала про загрозу для цивільної авіації.

Про це пише нідерландське видання NU.

Міністр закордонних справ країни Стеф Блок зазначив, що недостатньо доказів для визнання України юридично відповідальною за неповне закриття повітряного простору.

Варто відзначити, що нижня палата парламенту Нідерландів наполягала на розслідуванні, оскільки хотіла отримати більше ясності щодо ролі, яку наша держава зіграла в цій катастрофі. Парламентарії хотіли знати, чому повітряний простір над зоною конфлікту не був повністю закритий.

Звіт Фонду безпеки польотів свідчить, що "було виявлено недостатньо доказів, що свідчать про те, що українська влада, в той час відповідальна за безпеку цивільної авіації на сході України, усвідомлювала загрозу для цивільної авіації, за винятком тієї частини авіапростору, яка вже була закрита.

При цьому Блок зазначив, що і російські органи цивільної авіації, які відповідали за вже закритий повітряний простір, що прилягає до зони бойових дій на Донбасі, також не бачили загрози для цивільної авіації.

У парламенті Нідерландів попросили провести розслідування у жовтні 2019 року. Потім країна звернулася до Росії та України з проханням про співпрацю.

"На практиці реалізація цієї співпраці зайняла більше часу, ніж передбачалося", - підкреслив глава МЗС Нідерландів.

Нагадаємо, перше судове засідання у 2021 році у справі рейсу MH17 відбулося у Нідерландах 1 лютого.

Як писало РБК-Україна, суд у справі MH17 вирішив допитати російських військових з 53-й зенітно-ракетної бригади в Курську. Слідство хоче встановити їх причетність до транспортування "Бука" на Донбас.

Також суд вже відхилив розгляд альтернативних версій катастрофи рейса MH17.