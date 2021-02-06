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Дело МН17: Нидерланды не будут привлекать Украину к ответу за незакрытое небо

Новина українською → Нидерланды, Суббота 06 февраля 2021 17:28
Дело МН17: Нидерланды не будут привлекать Украину к ответу за незакрытое небо Фото: катастрофа МН17 (defensie.nl)
Автор: Юлия Струк

Нидерланды не намерены привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство в деле сбитого рейса MH17. Из независимого расследования следует, что наша страна не знала об угрозе для гражданской авиации.

Об этом пишет нидерландское издание NU.

Министр иностранных дел страны Стеф Блок отметил, что недостаточно доказательств для признания Украины юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства.

Стоит отметить, что нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела получить больше ясности относительно роли, которую наше государство сыграла в этой катастрофе. Парламентарии хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

Отчет Фонда безопасности полетов гласит, что "было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть, в то время ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации за исключением той части авиапространства, которая уже была закрыта.

При этом Блок отметил, что и российские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на Донбассе, также не видели угрозы для гражданской авиации.

В парламенте Нидерландов попросили провести расследование в октябре 2019 года. Затем страна обратилась к России и Украине с просьбой о сотрудничестве.

"На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось", - подчеркнул глава МИД Нидерландов.

Напомним, первое судебное заседание в 2021 году по делу рейса MH17 состоялось в Нидерландах 1 февраля.

Как писало РБК-Украина, суд по делу MH17 решил допросить российских военных из 53-й зенитно-ракетной бригады в Курске. Следствие хочет установить их причастность к транспортировке "Бука" на Донбасс.

Также суд уже отклонил рассмотрение альтернативных версий крушения рейса MH17.

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