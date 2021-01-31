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Суд в Гаазі відновить у понеділок розгляд справи MH17

Новость на русском → Гаага, Неділя 31 січня 2021 23:27
Суд в Гаазі відновить у понеділок розгляд справи MH17 Фото: засідання суду в Гаазі (nos.nl)
Автор: Артур Родивилов

Перше судове засідання у 2021 році у справі рейсу MH17 відбудеться в Нідерландах, в судовому комплексі "Схіпхол" 1 лютого. Засідання призначено на 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

Це випливає з внесених змін в графік слухань Окружного суду Гааги.

Також запланована онлайн-трансляція засідання.

Boeing-777 рейсу MH17 був збитий в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у справі MH17 вирішив допитати російських військових з 53-ї зенітно-ракетної бригади в Курську. Слідство хоче встановити їхню причетність до транспортування "Бука" на Донбас.

Також суд вже відхилив розгляд альтернативних версій краху рейсу MH17. У Нідерландах намагаються довести, що пасажирський літак збив російський "Бук", а до катастрофи причетна Росія.

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