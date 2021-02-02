"Чистий цинізм": реакція світу на вирок Навальному

Світові політики вже реагують на вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному. Зокрема, міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер назвала ув'язнення Навального "чистим цинізмом" з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви політиків у Twitter.

"Спершу Навального отруїли, а потім посадили у в'язницю за те, що він не виконував вимоги умовного терміну, перебуваючи в комі? Чистий цинізм. Свободу Навальному", - заявила глава німецького Міноборони.

Німеччина

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав російську владу негайно звільнити Навального.

"Вирок Навальному є серйозним ударом по твердо встановленим громадянським правам і верховенству права в Росії. ЄСПЛ вже критикував цю процедуру у 2017 році. Навальний повинен бути негайно звільненим", - наголосив він.

ОБСЄ

Глава ОБСЄ та міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде також відреагувала на оголошення вироку Навальному. Вона пообіцяла обговорити це питання з партнерами з ЄС.

"Навальний має бути звільнений, а не ув'язнений. Опозиції Росії не слід мовчати. Шведські дипломати продовжуватимуть спостерігати за ситуацією", - написала вона.

Латвія

Цинізмом та порушенням міжнародних зобов'язань вирок Навальному назвали у Латвії. Глава латвійського МЗС Едгар Рінкевичс закликав ЄС ввести санкції проти Росії.

"Вимагаємо його негайного звільнення. ЄС повинен ввести санкції проти відповідальних осіб, Рада Європи має відреагувати на порушення рішення ЄСПЛ", - заявив міністр.

Франція

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон назвав рішення російського суду щодо Навального неприйнятним.

"Засудження Навального неприйнятне. Політична незгода ніколи не є злочином. Ми закликаємо до його негайного звільнення. Повага до прав людини, таких як демократична свобода, не підлягає обговоренню", - зазначив Макрон.

Також на вирок Навальному відреагували у Литві, Канаді, Болгарії та ще низці країн. Всі вони закликають звільнили опозиціонера.

Сполучені Штати

У США теж прокоментували вирок російському опозиціонеру. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон занепокоєний рішенням суду щодо Навального та закликає його негайно звільнити.

"Як і кожен громадянин Росії, Навальний має права, передбачені російською Конституцією, а Росія має міжнародні зобов'язання поважати рівність перед законом і право на свободу вираження поглядів і мирних зібрань", - зазначив він.

Євросоюз

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що вирок Навальному порушує міжнародні зобов'язання Росії.

"Винесення вироку Олексію суперечить міжнародним зобов'язанням Росії щодо верховенства права та основних свобод. Це суперечить вироку ЄСПЛ, який назвав цю справу довільною та необґрунтованою. Я закликаю його негайно звільнити", - написав Боррель.

Реакція Москви

Міністерство закордонних справ Росії вже прокоментувало реакцію країн Заходу на вирок Навальному. У російському відомстві попросили "не втручатися у справи суверенної держави".

Нагадаємо, сьогодні суд Москви відправив Навального до колонії загального режиму у справі "Ів Роше". У колонії опозиціонер проведе 2,5 роки.

Детальніше про справу "Ів Роше", у якій фігурує Навальний, можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.