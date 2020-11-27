У Буенос-Айресі перервали церемонію прощання з Марадоною через заворушення

Церемонію прощання з аргентинським футболістом Дієго Марадоною в Буенос-Айресі завершили достроково через заворушення. Фанати намагалися перелізти через огорожу президентського палацу.

Про це повідомляє аргентинське видання Infobae.

Церемонія прощання проходила в Рожевому палаці - резиденції президента Аргентини. На неї зібралися сотні тисяч людей.

Заворушення почалися, коли поліція за дві години до закінчення церемонії закрила головний вхід у палац.

Фанати стали підійматися на огорожу палацу, кидали в поліцейських пляшки і каміння. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі і водомети.

Президент Аргентини Альберто Фернандес попросив дочок Марадони продовжити церемонію прощання на три години, але це не допомогло заспокоїти заворушення.

Люди продовжували прориватися в резиденцію. В результаті дочки Марадони "зі сльозами на очах обняли труну і попросили фанатів заспокоїтися", пише Infobae. З метою безпеки труну спочатку перенесли в інше приміщення, а потім достроково завершили церемонію прощання.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер у власному будинку 25 листопада у віці 60 років. Офіційна причина смерті - серцево-легенева недостатність.

На початку листопада Марадона був госпіталізований у зв'язку з субдуральною гематомою головного мозку. У лікарні він успішно переніс операцію.

Після завершення кар'єри Дієго неодноразово потрапляв до лікарні. У нього було два серцеві напади та гепатит, викликаний зловживанням алкоголю.