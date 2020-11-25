Помер Дієго Марадона

В Аргентині помер колишній нападник збірної Аргентини і чемпіон світу 1986 року Дієго Марадона. Йому було 60 років.

Про це повідомляє аргентинське видання Clarin.

Вранці в середу у аргентинця стався серцево-легеневий напад, який призвів до зупинки серця. До його будинку в районі Сан-Андрес приїхали кілька авто швидкої допомоги, але медики не врятували колишнього футболіста.

На початку листопада Марадона був госпіталізований у зв'язку з субдуральної гематомою головного мозку. У лікарні він успішно переніс операцію.

Після завершення кар'єри Дієго неодноразово потрапляв до лікарні. У нього було два серцеві напади і гепатит, викликаний зловживанням алкоголю.

Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив у країні триденний траур у зв'язку зі смертю Дієго.

На смерть Марадони відреагував знаменитий бразильський екс-нападник Пеле. "Сумно втрачати друзів подібним чином", - написав Пеле.

За свою кар'єру Марадона пограв у ряді аргентинських клубів і в Європі. Пік кар'єри нападника припав на виступи за "Наполі" 1984-91 роках. За італійську команду він забив 81 гол у 188 матчах, з нею він ставав дворазовим чемпіоном Італії. Також він виступав за іспанські "Барселону" і "Севілью".

У складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу в 1986 році. За національну команду він забив 34 голи в 91 матчі.

Після завершення кар'єри працював тренером у клубах з Аргентини, Мексики і Об'єднаних Арабських Еміратів. У 2008-10 роках тренував збірну Аргентини, включаючи чемпіонат світу-2010.

Нагадаємо, 17 листопада, на 85 році життя помер театральний режисер Роман Віктюк. Він помер у лікарні імені братів Бахрушиних.