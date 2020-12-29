Будущий вице-президент США Харрис вакцинировалась от COVID-19
Будущий вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис и ее муж Дуг Емхофф сегодня, 29 декабря, вакцинировались от коронавируса. Они получили дозу вакцины компании Moderna.
Процесс вакцинации транслировался в прямом эфире, в частности, телеканалом CBS News.
Вакцинация Харрис и ее мужа проходила в Объединенном медицинском центре в Вашингтоне. Прививку будущему вице-президенту сделала медсестра Патрисия Каммингс.
"Это было легко и относительно безболезненно", - сказала Харрис после завершения вакцинации.
"That was easy!"— CBS News (@CBSNews) December 29, 2020
Watch the moment Vice President-elect Kamala Harris received Moderna's COVID-19 vaccine shot https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/I31J5MdDaH
Напомним, на прошлой неделе прививку от коронавируса получил избранный президент США Джо Байден. Байден вакцинировался препаратом, который разработали компании Pfizer и BioNTech.
Кроме того, днями ранее от коронавируса вакцинировался действующий вице-президент США Майк Пенс.