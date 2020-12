Будущий вице-президент США Харрис вакцинировалась от COVID-19

Будущий вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис и ее муж Дуг Емхофф сегодня, 29 декабря, вакцинировались от коронавируса. Они получили дозу вакцины компании Moderna.

Процесс вакцинации транслировался в прямом эфире, в частности, телеканалом CBS News.

Вакцинация Харрис и ее мужа проходила в Объединенном медицинском центре в Вашингтоне. Прививку будущему вице-президенту сделала медсестра Патрисия Каммингс.

"Это было легко и относительно безболезненно", - сказала Харрис после завершения вакцинации.

Watch the moment Vice President-elect Kamala Harris received Moderna's COVID-19 vaccine shot https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/I31J5MdDaH