На Британію обрушився шторм "Белла": вітер до 170 км/год і знеструмлені будинки

На Великобританію обрушився шторм "Белла". Наслідками стихії стали повалені дерева та знеструмлені будинки.

Про це повідомляє BBC.

Шторм спочатку обрушився на південь острова, принісши зливи і сильний поривчастий вітер, швидкість якого досягала 170 кілометрів на годину. З-за вірші на півдні Англії відбувалися затримки поїздів, були затоплені залізниці.

Зараз шторм "Белла" йде на північ і очікується, що її наслідки відчують на більшій частині Великобританії. Метеорологічна служба випустила жовтий рівень попередження, пов'язаний зі снігом і льодом. Можливі руйнування у всіх частинах острова.

Наголошується, що на Уельсі в результаті шторму була знеструмлена 21 тисяча будинків, частину з яких встигли підключити до електромережі в неділю вранці. Також близько 40 будинків постраждали від повеней у місті Бедфорд в Англії.

Очевидці публікували в інтернеті фото з поваленими деревами від сильного вітру і підтоплених будинків та прибудинкових ділянок.

Тиждень тому повідомлялося, що на острови Фіджі обрушився сильний ураган Яса. Багато жителів острівної держави залишилися без даху над головою і прісної води.

Також Німеччина обіцяє виділити 500 млн євро на підтримку зусиль бідних країн світу у сфері боротьби зі змінами клімату.