Британія завершила процес Brexit

З 1 січня 2021 року Британія завершила процес виходу з ЄС. Він розпочався наприкінці січня 2020 року.

30 грудня Палата громад парламенту Великобританії схвалила торгову угоду з Європейським союзом. За ухвалення законопроекту проголосували 521 депутат, проти - 73.

Як пише Інтерфакс, на Даунінг-стріт запевнили, що Великобританія в рамках угоди повернула собі контроль над кордоном, торгівлею, судовою системою та рибальськими водами.

"Угода гарантує, (...) що ми більше не підкоряємося правилами ЄС, Європейський суд не грає ніякої ролі, і всі наші ключові червоні лінії щодо повернення суверенітету були досягнуті. Це означає, що 1 січня 2021 року ми будемо мати повну політичну і економічну незалежність", - вказали на Даунінг-стріт.

"Я вірю, що це хороша угода і для всього Євросоюзу", - зазначив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Згідно з положеннями угоди, Великобританія буде мати доступ до ринку ЄС, не обмежений тарифами і квотами. Однак британським виробникам доведеться враховувати стандарти, як Сполученого Королівства, так і ЄС.

Зазначимо, що ратифікувати угоду в Європарламенті планують на сесії в березні 2021 року.