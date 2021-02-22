Британія попросить ООН відреагувати на порушення прав людини в Росії

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб закличе ООН вжити заходів проти систематичного порушення прав людини в Росії. Про це йдеться в заяві, поширеній міністерством.

За інформацією агентства, Рааб вкаже на ганебне поводження з опозиціонером Олексієм Навальним і попередить, що Росія не виконує своїх міжнародних зобов'язань.

Крім того, Рааб заявить про систематичне порушення прав людини ще в трьох країнах. Він скаже про кризу прав людини в Білорусі після жорстокого придушення протестувальників, незгодних з підсумками президентських виборів, а також вимагатиме надати верховному комісару ООН з прав людини негайний і безперешкодний доступ в Синьцзян-Уйгурський автономний район на північному заході Китаю через порушення прав уйгурів, включаючи катування, примусову працю та примусову стерилізацію жінок.

Крім цього, міністр освітить порушення в М'янмі та закличе військових у цій країні відійти в сторону і звільнити цивільних лідерів.

Великобританія разом з низкою інших країн вимагати звільнити Навального.

"Хибне рішення, спрямоване проти жертви отруєння, а не тих, хто відповідальний за нього, демонструє, що Росія не виконує самі базові зобов'язання, виконання яких передбачається для будь-якого відповідального члена міжнародної спільноти", - заявив Рааб, коментуючи рішення суду щодо опозиціонера.