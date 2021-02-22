Британія попросить ООН відреагувати на порушення прав людини в Росії
Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб закличе ООН вжити заходів проти систематичного порушення прав людини в Росії. Про це йдеться в заяві, поширеній міністерством.
Витримки з тексту опублікував Bloomberg.
За інформацією агентства, Рааб вкаже на ганебне поводження з опозиціонером Олексієм Навальним і попередить, що Росія не виконує своїх міжнародних зобов'язань.
Крім того, Рааб заявить про систематичне порушення прав людини ще в трьох країнах. Він скаже про кризу прав людини в Білорусі після жорстокого придушення протестувальників, незгодних з підсумками президентських виборів, а також вимагатиме надати верховному комісару ООН з прав людини негайний і безперешкодний доступ в Синьцзян-Уйгурський автономний район на північному заході Китаю через порушення прав уйгурів, включаючи катування, примусову працю та примусову стерилізацію жінок.
Крім цього, міністр освітить порушення в М'янмі та закличе військових у цій країні відійти в сторону і звільнити цивільних лідерів.
Великобританія разом з низкою інших країн вимагати звільнити Навального.
"Хибне рішення, спрямоване проти жертви отруєння, а не тих, хто відповідальний за нього, демонструє, що Росія не виконує самі базові зобов'язання, виконання яких передбачається для будь-якого відповідального члена міжнародної спільноти", - заявив Рааб, коментуючи рішення суду щодо опозиціонера.
Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського союзу сьогодні обговорять відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо російського опозиціонера Олексія Навального. Вони готують відповідь.
Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.