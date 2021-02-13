У Британії розробляють універсальну вакцину проти всіх штамів COVID

У Великобританії вчені працюють над розробкою вакцини від коронавіруса, ефективною проти більшості штамів. Вона повинна буде діяти проти ядра вірусу.

Вчені з Ноттінгемського університету працюють над вакциною, яка, на відміну від нині використовуваних у світі, буде руйнувати ядро вірусу, а не спайковый білок, який найбільше схильний до мутацій.

Очікується, що нині використовуються вакцини Pfizer і AstraZeneca з плином часу стануть менш ефективними, оскільки вони будуть все менше справлятися з мутують штамами коронавіруса. Вже зараз їх ефективність нижча проти штамів з Південної Африки і Бразилії, у яких міститься вже мутований спайковый білок.

У разі успішної розробки, нова вакцина може бути готова протягом року і в теорії буде мати більш тривалий ефект, захищаючи від усіх нині відомих видів COVID-19.