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В Британии разрабатывают универсальную вакцину против всех штаммов COVID

Автор: Роман Тверденко

В Великобритании ученые работают над разработкой вакцины от коронавируса, эффективной против большинства штаммов. Она должна будет действовать против ядра вируса.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Ученые из Ноттингемского университета работают над вакциной, которая, в отличии от ныне используемых в мире, будет разрушать ядро вируса, а не спайковый белок, который больше всего подвержен мутациям.

Ожидается, что ныне используемые вакцины Pfizer и AstraZeneca с течением времени станут менее эффективными, поскольку они будут все меньше справляться с мутировавшими штаммами коронавируса. Уже сейчас их эффективность ниже против штаммов из Южной Африки и Бразилии, в которых содержится уже мутировавший спайковый белок.

В случае успешной разработки, новая вакцина может быть готова в течение года и в теории будет иметь более длительный эффект, защищая от всех ныне известных видов COVID-19.

Напомним, сейчас в мире проходит вакцинация препаратами Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Также часть стран используют российскую вакцину Спутник V, а также китайские Sinovac и Sinopharm.

Также Оксфордский университет начал исследование для оценки безопасности и иммунного ответа вакцины COVID-19, разработанной совместно с AstraZeneca Plc. Исследование определит, эффективна ли вакцина для людей в возрасте от 6 до 17 лет.

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