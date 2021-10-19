У Британії знайшли ще більш заразний варіант коронавірусу, ніж "Дельта", - FT

Новий варіант лише нещодавно був виявлений британськими вірусологами, які слідкують за генетичною еволюцією штаму "Дельта", але на нього вже припадає майже 10% нових випадків захворювання в Британії.

Двоє британських експертів Джеффрі Барретт та Франсуа Баллу заявили, що варіант AY.4.2 на 10-15% заразніший, чим оригінальний штам "Дельта", який став домінуючим по всьому світу.

"На даному етапі ми маємо бути обережними. Британія - єдина країна, в якій він добився такого успіху, і я все ж не виключаю, що його ріст може бути випадковою демографічною подією", - сказав Баллу.

Водночас деякі експерти з США кажуть, що ріст випадків коронавірусу, рівня госпіталізації та смертей у Британії може бути пов'язаним саме з появою нового варіанту AY.4.2.