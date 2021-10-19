В Британии нашли еще более заразный вариант коронавируса, чем "Дельта", - FT

Новый вариант только недавно был обнаружен британскими вирусологами, которые следят за генетической эволюцией штамма "Дельта", но на него уже приходится почти 10% новых случаев заболевания в Британии.

Двое британских экспертов Джеффри Барретт и Франсуа Баллу заявили, что вариант AY.4.2 на 10-15% заразнее, чем оригинальный штамм "Дельта", который стал доминирующим по всему миру.

"На данном этапе мы должны быть осторожными. Британия - единственная страна, в которой он добился такого успеха, и я все же не исключаю, что его рост может быть случайным демографическим событием", - сказал Баллу.

В то же время некоторые эксперты из США говорят, что рост случаев коронавируса, уровня госпитализации и смертей в Британии может быть связанным именно с появлением нового варианта AY.4.2.