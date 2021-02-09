У Британії хочуть ввести тюремний термін за порушення карантину при в'їзді

В'язниця може загрожувати тим, хто побував у країнах, внесених до "червоного списку" по COVID-19, за 10 днів до повернення до Великобританії і які не повідомили про це.

"Будь-хто, хто збреше в формі пошуку пасажирів і спробує приховати, що знаходився у країні з нашого" червоного списку "за 10 днів до прибуття сюди, буде засуджений до тюремного ув'язнення на термін до 10 років", - заявив Хенкок.

Як повідомлялося, уряд Великобританії прийняв рішення посилити правила в'їзду на територію Сполученого Королівства. Нові заходи є останньою спробою уряду запобігти потраплянню мутованих штамів коронавірусу у країну.

Як писало РБК-Україна, раніше в Британії створили "чорний список" країн, жителі яких будуть поміщені на 10-денний карантин у спеціальні готелі.

Країна закриває туристичні коридори з усіма державами.