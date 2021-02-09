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У Британії хочуть ввести тюремний термін за порушення карантину при в'їзді

Автор: Юлія Струк

У Британії уряд має намір посилити заходи покарання за порушення карантинного режиму на кордоні. Порушникам карантину може загрожувати до 10 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Метт Хенкок, передає прес-служба уряду.

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В'язниця може загрожувати тим, хто побував у країнах, внесених до "червоного списку" по COVID-19, за 10 днів до повернення до Великобританії і які не повідомили про це.

"Будь-хто, хто збреше в формі пошуку пасажирів і спробує приховати, що знаходився у країні з нашого" червоного списку "за 10 днів до прибуття сюди, буде засуджений до тюремного ув'язнення на термін до 10 років", - заявив Хенкок.

Як повідомлялося, уряд Великобританії прийняв рішення посилити правила в'їзду на територію Сполученого Королівства. Нові заходи є останньою спробою уряду запобігти потраплянню мутованих штамів коронавірусу у країну.

Як писало РБК-Україна, раніше в Британії створили "чорний список" країн, жителі яких будуть поміщені на 10-денний карантин у спеціальні готелі.

Країна закриває туристичні коридори з усіма державами.

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Новини України ВеликобританияКарантинКоронавірус
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