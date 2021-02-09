В Британии хотят ввести тюремный срок за нарушение карантина при въезде

Тюрьма может грозить тем, кто побывал в странах, внесенных в "красный список" по COVID-19, за 10 дней до возвращения в Великобританию и не сообщившим об этом.



"Любой, кто солжет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего "красного списка" за 10 дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет", - заявил Хенкок.

Как сообщалось, правительство Великобритании приняло решение ужесточить правила въезда на территорию Соединенного Королевства. Новые меры являются последней попыткой правительства предотвратить попадание мутировавших штаммов коронавируса в страну.

Как писало РБК-Украина, ранее в Британии создали "черный список" стран, жители которых будут помещены на 10-дневный карантин в специальные гостиницы.

Страна закрывает туристические коридоры со всеми государствами.