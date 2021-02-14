У Британії 15 мільйонів чоловік вже щеплені від коронавірусу

У Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 15 мільйонів чоловік. Майже всі з чотирьох груп ризику, які планувати першими прищепити.

Уряд Сполученого Королівства планував до середини лютого прищепити 15 мільйонів чоловік і досяг цієї мети. До поточного моменту відомо, що першу дозу отримали 15 062 189 осіб, з них 537 715 вже щеплені і другою дозою.

Завданням уряду було до середини лютого прищепити людей з чотирьох груп ризику - мешканці та працівники будинків престарілих, медики та соціальні працівники з "передової" боротьби проти коронавірусу, люди у віці від 70 років і старше, а також пацієнти, чиї проблеми зі здоров'ям роблять їх більш уразливими перед COVID.

Відомо, що до 29 березня хочуть прищепити всіх людей з різних груп пріоритету в кількості 29 мільйонів осіб, а до 26 липня - все доросле населення країни (53 мільйони чоловік). Всього в Британії проживає понад 66 мільйонів чоловік.