В Британии 15 миллионов человек уже привиты от коронавируса

В Британии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 15 миллионов человек. Почти все из четырех групп риска, которые планировать первыми привить.

Правительство Соединенного Королевства планировало к середине февраля привить 15 миллионов человек и достигло этой цели. К текущему моменту известно, что первую дозу получили 15 062 189 человек, из них 537 715 уже привиты и второй дозой.

Задачей правительства было к середине февраля привить людей из четырех групп риска - жильцы и сотрудники домов престарелых, медики и социальные работники с "передовой" борьбы против коронавируса, люди в возрасте от 70 лет и старше, а также пациенты, чьи проблемы со здоровьем делают их более уязвимыми перед COVID.

Известно, что к 29 марта хотят привить всех людей из различных групп приоритета в количестве 29 миллионов человек, а к 26 июля - все взрослое население страны (53 миллиона человек). Всего в Британии проживает более 66 миллионов человек.