Бразилія схвалила використання вакцини Sinovac. Її хоче закупити МОЗ України

Уряд Бразилії дозволив екстрене використання вакцини від коронавірусу розробки китайської компанії Sinovac. Також схвалена вакцина AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters.

Урядовий регулятор Anvisa схвалив екстрене використання двох вакцин в неділю після п'ятигодинного засідання ради директорів. Офіційно рішення ще не опубліковано в урядовій газеті, але після його публікації в країні можуть почати вакцинацію.

В країні все ще очікують поставки першої партії вакцини AstraZeneca, яка спочатку була запланована на поточний тиждень. У той же час препарат Sinovac може застосовуватися одразу ж після офіційного схвалення.

Регулятор вирішив схвалити китайську вакцину, незважаючи на те, що її ефективність за підсумками випробувань в Бразилії досягла лише 50%. Її придбання і розповсюдження раніше вже було погоджено місцевим Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо, що український МОЗ вже погодив закупівлю п'яти мільйонів доз вакцини Sinovac, але в умовах поставок вказувалася купівля препарату при його ефективності мінімум 70%. Чиновники Кабміну продовжують говорити про закупівлі цієї вакцини, незважаючи на результати випробувань в Бразилії, стверджуючи про попередність цих показників.

У суботу, 16 січня, голова Моз Максим Степанов розповів депутатам від "Слуги народу", що вакцинувати почнуть в середині лютого препаратами китайського розробника Sinovac і Pfizer. Китайці повинні поставити 700 тисяч доз, а американський розробник - 210 тисяч в рамках механізму COVAX.