Бразилия одобрила использование вакцины Sinovac. Ее хочет закупить Минздрав Украины

Правительство Бразилии разрешило экстренное использование вакцины от коронавируса разработки китайского компании Sinovac. Также одобрена вакцина AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

Правительственный регулятор Anvisa одобрил экстренное использование двух вакцин в воскресенье после пятичасового заседания совета директоров. Официально решение еще не опубликовано в правительственной газете, но после его публикации в стране могут начать вакцинацию.

В стране все еще ожидают поставки первой партии вакцины AstraZeneca, которая изначально была запланирована на текущую неделю. В то же время препарат Sinovac может применяться сразу же после официального одобрения.

Регулятор решил одобрить китайскую вакцину, несмотря на то, что ее эффективность по итогам испытаний в Бразилии достигла только 50%. Ее приобретение и распространение ранее уже было согласовано местным Министерством здравоохранения.

Напомним, что украинский Минздрав уже согласовал закупку пяти миллионов доз вакцины Sinovac, но в условиях поставок указывалась покупка препарата при его эффективности в минимум 70%. Чиновники Кабмина продолжают говорить о закупке этой вакцины, несмотря на результаты испытаний в Бразилии, утверждая о предварительности известных показателей.

В субботу, 16 января, глава Минздрава Максим Степанов рассказал депутатам от "Слуги народа", что вакцинировать начнут в середине февраля препаратами китайского разработчика Sinovac и Pfizer. Китайцы должны поставить 700 тысяч доз, а американский разработчик - 210 тысяч в рамках механизма COVAX.