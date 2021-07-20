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Безос і ще троє туристів полетіли в космос: що відомо

Автор: Анастасія Рокитна

У Техасі відбувся запуск космічної ракети New Shepard компанії Blue Origin, засновником якої є американський мільярдер Джефф Безос. Разом із засновником Amazon в космос полетіли ще три туриста.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

Ракета стартувала з віддаленого об'єкта в пустелі на заході Техасу.

Раніше анонсувалося, що політ автоматизованої ракети, який не вимагає управління з боку екіпажу, триватиме 11 хвилин. За цей час пасажири відчують справжню невагомість, побачать кривизну горизонту.

Космоліт Безоса зробив 15 керованих польотів без людей, а це перша подорож з пасажирами на борту.

New Shepard розрахований на 6 пасажирів, але на цей раз їх буде тільки четверо.

У космос полетів Джефф Безос, його брат Марк, 18-річний студент-фізик Олівер Демен і 82-річна льотчиця Уоллі Фанк.

Нагадаємо, ракета злетить, досягне приблизно 40 км висоти, після чого від неї відокремиться капсула.

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космос