Безос і ще троє туристів полетіли в космос: що відомо

Ракета стартувала з віддаленого об'єкта в пустелі на заході Техасу.

Раніше анонсувалося, що політ автоматизованої ракети, який не вимагає управління з боку екіпажу, триватиме 11 хвилин. За цей час пасажири відчують справжню невагомість, побачать кривизну горизонту.

Космоліт Безоса зробив 15 керованих польотів без людей, а це перша подорож з пасажирами на борту.

New Shepard розрахований на 6 пасажирів, але на цей раз їх буде тільки четверо.

У космос полетів Джефф Безос, його брат Марк, 18-річний студент-фізик Олівер Демен і 82-річна льотчиця Уоллі Фанк.