Безос и еще трое туристов улетели в космос: что известно

Ракета стартовала с удаленного объекта в пустыне на западе Техаса.

Ранее анонсировалось, что полет автоматизированной ракеты, который не требует управления со стороны экипажа, продлится 11 минут. За это время пассажиры почувствуют настоящую невесомость, увидят кривизну горизонта.

Космолет Безоса сделал 15 управляемых полетов без людей, а это первое путешествие с пассажирами на борту.

New Shepard рассчитан на 6 пассажиров, но на этот раз их будет только четверо.

В космос улетеле Джефф Безос, его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.