У Білорусі заявили про спроби Польщі завербувати місцевих дипломата та військового

Польська контррозвідка нібито намагалася завербувати білоруських дипломата та військового. Обидва відмовилися від співпраці.

Про це було розказано у сюжеті білоруського телебачення.

Стверджується, що поляки намагалися схилити "шантажем, підкупом і погрозами" до співпраці білорусів. Дипломат відмовився від цього і його відразу ж попросили покинути білоруську дипломатичну місію в Польщі.

Військовому пропонували стати інформатором. Він проходив у Польщі мовні курси і також відмовився від роботи на польські спецслужби, після чого повідомив про ситуацію владу Білорусі.

Міністерство закордонних справ Білорусі вже відреагувала на інциденти. У сюжеті стверджується, що в Польщі нібито визнали спроби вербування і "спробували зам'яти скандал".

У п'ятницю білоруські спецслужби затримали "терористичну групу" Миколи Автуховича. Вони, за словами Олександра Лукашенка, готували теракти по всій Білорусі. Ці "терористи" нібито везли тонни зброї через територію України.

Нагадаємо, нещодавно у Комітеті держбезпеки Білорусі заявили про підготовці до "гарячої війни" в країні. У КДБ підкреслили, що країна опинилася на "розломі" у геополітичній боротьбі.