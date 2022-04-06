RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусі затримали "рейкових партизанів"

Фото: У Білорусі затримали "рейкових партизанів" (intex-press.by)
Автор: Антон Федорців

Міністерство внутрішніх справ Білорусі відзвітувало про затримання трьох осіб, звинувачених у "тероризмі на залізничних шляхах". Вони намагалися влаштувати колапс білоруської залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА.

Заступник міністра Геннадій Казакевич розповів про затримання підозрюваних у "тероризмі". Він також анонсував нові затримання за підготвку терактів на залізниці Білорусі.

"У ніч на 30 березня спільно з Комітетом держбезпеки за силової підтримки СОБР затримано трьох жителів Бобруйська 27 та 28 років, причетних до знищення двох релейних шаф сигнальної установки під Осиповичами. Апаратура, що забезпечує рух залізничних составів, зламана та спалена ними 28 березня", – заявив представник МВС.

За його словами, підозрювані чинили опір під час затримання, тож проти них застосували зброю. Один із "партизанів" із вогнепальним пораненням опинився у лікарні, двом іншим надали першу медичну допомогу на місці події.

Окрім того, Казакевич розповів про затримання 1 квітня ще одного "терориста". Він нібито вчинив подібний злочин у ніч проти 25 березня в Борисовському районі.

"Терористом виявився 40-річний житель Мінського району, раніше засуджений за вбивство з особливою жорстокістю. При затриманні він також чинив активний опір, застосовано зброю на поразку. Злочинець поранений і перебуває в лікувальному закладі", – заявив заступник міністра.

Казакевич додав, що в МВС мають оперативну інформацію про підготовку нових диверсій на об'єктах залізничного транспорту. "Партизан" пообіцяли затримати.

"Рейкова війна" почалася на території Білорусі після вторгнення РФ до України. Місцеві активісти почали завдавати шкоди залізничній інфраструктури, аби завадити перекидання живої сили та техніки російських окупантів через білорусько-український кордон.

До слова, на Заході не виключають новий наступ військ РФ на Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаБілорусьВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України