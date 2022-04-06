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В Беларуси задержали "рельсовых партизан"

Фото: В Беларуси задержали "рельсовых партизан" (intex-press.by)
Автор: Антон Федорцив

Министерство внутренних дел Беларуси отчиталось о задержании трех человек, обвиненных в "терроризме на железнодорожных путях". Они пытались устроить коллапс белорусской железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

Замминистра Геннадий Казакевич рассказал о задержании подозреваемых в "терроризме". Он также анонсировал новые задержания за подготовку терактов на железной дороге Беларуси.

"В ночь на 30 марта совместно с Комитетом госбезопасности при силовой поддержке СОБРа задержаны три жителя Бобруйска 27 и 28 лет, причастных к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. Аппаратура, обеспечивающая движение железнодорожных составов, сломана и сожжена ими 28 марта", – заявил представитель МВД.

По его словам, подозреваемые сопротивлялись при задержании, поэтому против них применили оружие. Один из "партизан" с огнестрельным ранением оказался в больнице, двоим другим оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.

Кроме того, Казакевич рассказал о задержании 1 апреля еще одного террориста. Он якобы совершил подобное преступление в ночь на 25 марта в Борисовском районе.

"Террористом оказался 40-летний житель Минского района, ранее судимый за убийство с особой жестокостью. При задержании он также оказывал активное сопротивление, применено оружие на поражение. Преступник ранен и находится в лечебном заведении", – заявил замминистра.

Казакевич добавил, что в МВД располагают оперативной информацией о подготовке новых диверсий на объектах железнодорожного транспорта. "Партизан" пообещали задержать.

"Рельсовая война" началась на территории Беларуси после вторжения РФ в Украину. Местные активисты начали наносить ущерб железнодорожной инфраструктуре, чтобы помешать перебрасыванию живой силы и техники российских оккупантов через белорусско-украинскую границу.

К слову, на Западе не исключают новое наступление войск РФ на Киев.

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