RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за тяжку шкоду інтересам країни

Автор: Анастасия Рокитна

Депутат нижньої палати парламенту Білорусі Марія Василевич заявила про підготовку змін до закону "Про громадянство Республіки Білорусь". В закон хочуть внести нові можливості для позбавлення білоруського громадянства.

У новому законопроекті виключаються випадки, коли "припинення громадянства допомагає уникнути відповідальності за злочин".

"Передбачається можливість втрати білоруського громадянства внаслідок участі в терористичній та іншій екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі", - повідомила вона.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав події останніх місяців в країні спробою неконституційного перевороту.

Зазначимо, у Білорусі почали відраховувати студентів з вищих навчальних закладів після заяви Лукашенка.

Також Лукашенко на нараді з підготовки шостого "Народного зібрання" заявив, що наказав розігнати демонстрантів у Мінську 25 жовтня. За його словами, він хотів убезпечити людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьгражданин