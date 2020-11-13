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В Беларуси предложили лишать гражданства за тяжкий вред интересам страны

Автор: Анастасия Рокитна

Депутат нижней палаты парламента Беларуси Мария Василевич заявила о подготовке изменений в закон "О гражданстве Республики Беларусь". В закон хотят внести новые возможности для лишения белорусского гражданства.

В новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", - сообщила она.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал события последних месяцев в стране попыткой неконституционного переворота.

Отметим, в Беларуси начали отчислять студентов из высших учебных заведений после заявления Лукашенко.

Также Лукашенко на совещании по подготовке шестого "Народного собрания" заявил, что приказал разогнать демонстрантов в Минске 25 октября. По его словам, он хотел обезопасить людей.

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