Білорусь: кількість затриманих на протестах наближається до 300

Білоруські правозахисники продовжують встановлювати кількість затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту у містах країни. Вже відомо про затримання майже 300 осіб.

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Станом на 22:30 кількість затриманих на протестах у Білорусі становить щонайменше 274. Серед затриманих є неповнолітні та журналісти.

Частину затриманих утримують у міліцейських відділках, частину вже відправили в ізолятори. Ще частину відпустили, місцезнаходження решти затриманих досі не встановили.

Нагадаємо, сьогодні містами Білорусі пройшли акції протесту проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. Акції протесту супроводжувалися силовим розгоном та затриманнями.

Як писало РБК-Україна, у Мінську силовики під час розгону протестувальників застосували зброю. Силовики стріляли у повітря, щоб відігнати учасників акції.

Крім того, цього тижня Лукашенко пригрозив протестувальникам, що "нікого в полон брати не будуть".