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Беларусь: количество задержанных на протестах приближается к 300

Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусские правозащитники продолжают устанавливать количество задержанных во время сегодняшних акций протеста в городах страны. Уже известно о задержании почти 300 человек.

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Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

По состоянию на 22:30 число задержанных на протестах в Беларуси составляет минимум 274. Среди задержанных есть несовершеннолетние и журналисты.

Часть задержанных удерживают в милицейских участках, часть уже отправили в изоляторы. Еще часть отпустили, местонахождение остальных задержанных до сих пор не установили.

Напомним, сегодня городами Беларуси прошли акции протеста против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Акции протеста сопровождались силовым разгоном и задержаниями.

Как писало РБК-Украина, в Минске силовики во время разгона протестующих применили оружие. Силовики стреляли в воздух, чтобы отогнать участников акции.

Кроме того, на этой неделе Лукашенко пригрозил протестующим, что "никого в плен брать не будут".

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