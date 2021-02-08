Білорусь хоче екстрадувати опозиціонера Цепкала з Латвії

Білорусь хоче екстрадувати опозиційного політика Валерія Цепкала, який зараз перебуває на території Латвії. Слідчий комітет Білорусі вже підготував необхідні для цього документи.

Слідчий комітет вже направив в Генеральну прокуратуру Білорусі документи про ініціювання питання перед Латвією щодо екстрадиції Цепкала.

За інформацією телеканалу, опозиціонера та колишнього претендента на посаду президента Білорусі звинувачують по низці нібито корупційних злочинів та в нібито отриманні хабарів у особливо великому розмірі.

Як відомо, колишньому претенденту в президенти та його дружині довелося тікати з Білорусі через переслідування опозиціонерів білоруським режимом. Спочатку подружжя виїхало в Росію, але там вони довго не затрималися.