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Беларусь хочет экстрадировать оппозиционера Цепкало из Латвии

Автор: Дмитрий Левицкий

Беларусь хочет экстрадировать оппозиционного политика Валерия Цепкало, который сейчас находится на территории Латвии. Следственный комитет Беларуси уже подготовил необходимые для этого документы.

Об этом сообщил провластный белорусский телеканал "Беларусь-1".

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Следственный комитет уже направил в Генеральную прокуратуру Беларуси документы об инициировании вопроса перед Латвией относительно экстрадиции Цепкало.

По информации телеканала, оппозиционера и бывшего претендента на пост президента Беларуси обвиняют по ряду якобы коррупционных преступлений и в якобы получении взяток в особо крупном размере.

Как известно, бывшему претенденту в президенты и его жене пришлось бежать из Беларуси из-за преследования оппозиционеров белорусским режимом. Сначала супруги выехали в Россию, но там они долго не задержались.

Напомним, из России оппозиционер Цепкало вместе с женой приехал в Украину.

Как писало РБК-Украина, после нескольких дней пребывания в Украине Цепкало вместе с семьей вылетел в Польшу. Сначала его не пускали на самолет, но в результате ему все же удалось вылететь из Украины.

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Новости Украины БеларусьЛатвияоппозицияэкстрадиция
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