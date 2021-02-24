У Байдена назвали Росію ослаблою країною і чекають на результати розвідки

За його словами, країни можуть вплинути на рішення російської влади, якщо відповідь буде йти не тільки по лінії США.

Водночас прес-секретар Білого дому Джейн Псакі заявила, що нова американська адміністрація очікує результатів оцінки розвідки кроків Росії за останні роки.

Вона зазначила, що згідно з наданими даними Білий дім спільно з президентом США Джо Байденом буде приймати рішення про вибудовування відносин з російською стороною.

Крім того, журналісти поцікавилися думкою прес-секретаря про те, чи буде наростати напруженість навколо російсько-американських відносин. Однак вона не дала конкретної відповіді.