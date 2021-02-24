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У Байдена назвали Росію ослаблою країною і чекають на результати розвідки

Автор: Артур Родивилов

Кандидат на місце директора ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Росія є ослаблою державою. При цьому він закликав розширювати коло партнерів для надання протидії Москві.

Про це повідомляє CNN.

За його словами, країни можуть вплинути на рішення російської влади, якщо відповідь буде йти не тільки по лінії США.

Водночас прес-секретар Білого дому Джейн Псакі заявила, що нова американська адміністрація очікує результатів оцінки розвідки кроків Росії за останні роки.

Вона зазначила, що згідно з наданими даними Білий дім спільно з президентом США Джо Байденом буде приймати рішення про вибудовування відносин з російською стороною.

Крім того, журналісти поцікавилися думкою прес-секретаря про те, чи буде наростати напруженість навколо російсько-американських відносин. Однак вона не дала конкретної відповіді.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена готує санкції проти Росії. Зокрема, за масштабну кібератаку на SolarWinds, а також ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального.

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Новини України Російська ФедераціяДжозеф Байден
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