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У Байдена назвали Россию ослабевающей страной и ждут результаты разведки

Автор: Артур Родивилов

Кандидат на место директора ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия является ослабевающей державой. При этом он призвал расширять круг партнеров для оказания противодействия Москве.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, страны могут оказать влияние на решения российских властей, если ответ будет идти не только по линии США.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что новая американская администрация ожидает результатов оценки разведки шагов России за последние года.

Она отметила, что в соответствии с предоставленными данными Белый дом совместно с президентом США Джо Байденом будет принимать решение о выстраивании отношений с российской стороной.

Кроме того, журналисты поинтересовались мнением пресс-секретаря о том, будет ли нарастать напряженность вокруг российско-американских отношений. Однако она не дала конкретного ответа.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовит санкции против России. В частности, за масштабную кибератаку на SolarWinds, а также ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

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Новости Украины Российская ФедерацияДжозеф Байден
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