У Байдена назвали Россию ослабевающей страной и ждут результаты разведки

По его словам, страны могут оказать влияние на решения российских властей, если ответ будет идти не только по линии США.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что новая американская администрация ожидает результатов оценки разведки шагов России за последние года.

Она отметила, что в соответствии с предоставленными данными Белый дом совместно с президентом США Джо Байденом будет принимать решение о выстраивании отношений с российской стороной.

Кроме того, журналисты поинтересовались мнением пресс-секретаря о том, будет ли нарастать напряженность вокруг российско-американских отношений. Однако она не дала конкретного ответа.