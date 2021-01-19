Байден завтра стане президентом США: що він говорив про Україну

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден завтра, 20 січня, офіційно вступить на посаду. Під час президентства Барака Обами Байден був глибоко залучений в політику США щодо України і активно взаємодіяв з урядом.

Які заяви робив Джо Байден про Україну впродовж багатьох років читайте в матеріалі РБК-Україна.

США підтримують сильну та об'єднану Україну

"Ні одна країна не має права просто захопити землю іншої держави, тому ми ніколи не визнаємо незаконну окупацію Криму Росією. І світ цього не визнає. Україна є і буде єдиною країною. США підтримують сильну та об'єднану Україну", - заявив віце-президент США Джо Байден після зустрічі з українським прем'єр-міністром у Києві, 22 квітня 2014 року.

Український народ, ви - відважні люди

"Ви дивні люди, український народ. Ви відважні люди. І ви ще раз показали це всьому світу. Завдяки вашій мужності і вашому жертовності українці перемогли - ви виграли для себе шанс докорінно змінити історію вашої країни на краще, отримати значно краще майбутнє", - заявив Байден під час візиту в Київ 21 листопада 2014 року.

У свій останній візит в Україну у 2017 році Джо Байден підкреслив, що український народ не втрачає надію.

"Мене надихає український народ. Їх відвага, стійкість - сміливі українці, які ніколи не втрачали надію на краще майбутнє, які щодня встають і йдуть працювати заради демократичної і єдиної України", - сказав тоді він.

Фото: Джо Байден (Getty Images)

Україні потрібна міцна система демократичного управління

"Україна повинна бути достатньо сильною, щоб вибирати власне майбутнє. Вона повинна бути сильною в обороні, економіці та з міцною системою демократичного управління. Сполучені Штати разом з вами в цій боротьбі", - заявив Джо Байден під час виступу у Верховній раді в грудні 2015 року.

Говорячи про російську агресію, Байден констатував, що мета Росії - зруйнувати Україну. При цьому він підкреслив, що Вашингтон ніколи не визнає анексію Росією Криму.

Адміністрація Байдена гарантує, що Україна отримає летальне озброєння

"Як президент я проясню Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Харріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі летальне озброєння - одночасно закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху", - зазначив Байден у своїй вітальній заяві з нагоди 29-ї річниці незалежності України.

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Військова допомога - за умови антикорупційної реформи

"Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері я надав би політику безпеки допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатися. Я б розширив успішне навчання Збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена", - сказав Байден у ході опитування щодо позиції з основних питань міжнародної політики.

Він додав, що в економічній сфері працював би над збільшенням прямих західних інвестицій і підтримував би енергетичну незалежність України від Росії, особливо якщо "Північний потік-2" буде побудований в цьому році, що значно зашкодить доступу України до російського газу.

Водночас Байден вважає, що допомога Україні Сполучені Штати повинні надавати тільки за умови антикорупційних реформ, включаючи призначення незалежних антикорупційних прокурорів і суддів.

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Санкції повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим

"Разом з нашими партнерами з Євросоюзу та "Великої сімки" ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжитися, поки Росія повністю, підкреслюю, повністю не виконає свої зобов'язання за мінськими домовленостями, а санкції проти РФ, пов'язані з Кримом, повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні", - заявив Байден під час останнього візиту в Україну як віце-президента США в січні 2017 року