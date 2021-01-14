Байден висловив побоювання після голосування за імпічмент Трампа

Обраний президент Джо Байден висловив надію на те, що процедура імпічменту, яка запущена щодо республіканця Дональда Трампа, не вплине на терміни затвердження в Конгресі США глав відомств в новій адміністрації. Мова йде про затвердження на ключові посади.

Відповідну заяву політика опубліковано у середу на сайті його перехідної команди.

У заяві наголошується, що члени Палати представників скористалися своїми конституційними повноваженнями та проголосували на користь того, щоб почати процедуру імпічменту і притягнути президента до відповідальності.

"Я сподіваюся, що лідери в Сенаті знайдуть спосіб виконати передбачені конституцією зобов'язання щодо імпічменту, не порушуючи роботу з інших важливих для країни питань", - йдеться в повідомленні.

Демократ підкреслив, що мова йде про затвердження в Сенаті висунутих кандидатів на ключові посади, в тому числі міністра внутрішньої безпеки, державного секретаря, міністра оборони, міністра фінансів, директора Національної розвідки.

Крім того, зазначив Байден, законодавцям не варто затримуватися з обговоренням питань, що стосуються поширення вакцин від нового коронавірусу і відновлення економіки.

"Занадто сильно багато американців страждали протягом минулого року, щоб відкладати цю роботу", - підсумував він.

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США проголосувала за ухвалення резолюції про імпічмент Трампа. Її підтримали 232 конгресмени, проти висловилися 197 законодавців. Тепер резолюцію має розглянути Сенат.

При цьому лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл оголосив, що вважає неможливим вердикт імпічменту до інавгурації Джо Байдена 20 січня.