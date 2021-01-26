Байден вперше у ролі президента поговорив з Путіним

Президент США Джо Байден вперше після очолення Білого дому провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Телефонна розмова відбулася 26 січня.

Про це повідомила адміністрація Путіна.

"Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом", - заявили в Кремлі.

У Кремлі поки не надали жодних подробиць розмови двох лідерів. Американська сторона ще офіційно не підтвердила проведення такої телефонної розмови.

Нагадаємо, Путін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США одним з останніх. Російський президент заявив, що готовий до взаємодії та контактів з новим очільником Білого дому.

Як писало РБК-Україна, прес-секретар Байдена Джен Псакі на питання, коли відбудеться розмова президентів США та РФ, відповідала, що перші телефонні дзвінки Байдена будуть тільки партнерам та союзникам.

Додамо, перші телефонні розмови Байден провів з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.