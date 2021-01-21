Не Путіну: в Білому домі анонсували перший дзвінок Байдена

Президент США Джо Байден зробить перший телефонний дзвінок іноземної лідеру в п'ятницю, 22 січня. Це буде прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про це заявила в середу на брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Його перший телефонний дзвінок іноземної лідеру буде в п'ятницю, він подзвонить прем'єр-міністру Трюдо", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, коли може відбутися розмова Байдена і Путіна, Псакі сказала, що у неї немає інформації на цей рахунок, підкресливши, що перші телефонні переговори Байдена будуть "з партнерами і союзниками".

Президент Росії Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США одним з останніх. Лідер РФ заявив, що готовий до взаємодії і контактів з новим главою Білого дому.

"Росія і США несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ", - говорилося в повідомленні прес-служби президента РФ.

У жовтні Байден назвав Російську Федерацією головною загрозою для країни. Також він висловився про відносини з Китаєм.