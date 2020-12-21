Байден вакцинувався від коронавірусу

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримав щеплення від коронавірусу. Процес вакцинування був публічним та транслювався онлайн.

Вакцинування Байдена транслював телеканал ABC News.

Так, 78-річний американський політик отримав вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech. Щеплення Байдену зробили в одній з лікарень у штаті Делавер.

"Немає про що турбуватися", - сказав Байден під час процедури.

Нагадаємо, минулої п'ятниці щеплення від коронавірусу зробив віце-президент США Майк Пенс. Процес його вакцинації також був публічним.

Крім того, у Білому домі розповіли, коли чинний президент США Дональд Трамп зробить щеплення від коронавірусу. Як зазначили в Білому домі, Трамп готовий вакцинуватися від коронавірусу, але тільки тоді, коли скажуть лікарі.

Зазначимо, майбутній віце-президент США Камала Харріс та її чоловік

Додамо, вчора щеплення від коронавірусу отримав президент Ізраїлю Реувен Рівлін.