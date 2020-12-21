Байден вакцинировался от коронавируса

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил прививку от коронавируса. Процесс вакцинации был публичным и транслировался онлайн.

Вакцинацию Байдена транслировал телеканал ABC News.

Так, 78-летний американский политик получил вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Прививку Байдену сделали в одной из больниц в штате Делавэр.

"Не о чем беспокоиться", - сказал Байден во время процедуры.

Напомним, в прошлую пятницу прививку от коронавируса сделал вице-президент США Майк Пенс. Процесс его вакцинации также был публичным.

Кроме того, в Белом доме рассказали, когда действующий президент США Дональд Трамп сделает прививку от коронавируса. Как отметили в Белом доме, Трамп готов вакцинироваться от коронавируса, но только тогда, когда скажут врачи.

Отметим, будущий вице-президент США Камала Харрис и ее муж получат прививки от коронавируса на следующей неделе.

Добавим, вчера прививку от коронавируса получил президент Израиля Реувен Ривлин.