Байден став 46-м президентом США. Тепер офіційно

Джо Байден став новим президентом Сполучених Штатів. У Вашингтоні відбулася інавгурація нового лідера країни.

Інавгурацію транслює "Радіо Свобода".

"Я, Джозеф Р. Байден молодший, урочисто присягаю, що сумлінно виконуватиму обов'язки президента США і повною мірою моїх сил підтримуватиму, охоронятиму і захищатиму конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Бог", - заявив Байден.

Інавгураційна промова Байдена

Під час своєї інавгураційної промови Джо Байден відреагував на штурм Капітолію США, заявивши, що такого більше не станеться в США.

"Ми стоїмо недалеко від місця, де у вічному спокої лежать герої, які віддали свої життя за наше сьогодення. Зовсім недавно загинули ті, хто намагався припинити насилля на священній землі. Це ніколи не станеться, ні сьогодні, ні завтра, ніколи", - заявив Байден.

Також 46-й президент Сполучених Штатів пообіцяв перемогти екстремізм і тероризм в США.

"Посилення політичного екстремізму, прихильники теорії переваги білих і тероризм в країні - це те, чого ми повинні протистояти... І ми здобудемо над ними перемогу", - заявив він.

Фото: інавгурація Джо Байдена (Getty Images)

Хто такий Байден

Джозеф Байден понад 35 років був сенатором від штату Делавер і займав пост віце-президента в адміністрації 44-го глави американської держави Барака Обами, він вважається одним з найбільш авторитетних і досвідчених представників Демпартії. На момент інавгурації 20 січня 2021 року йому 78 років: таким чином, він став наймолодшим президентом за всю історію США.

Як Байден став президентом США

На загальнонаціональних виборах у США Байден набрав майже 81,3 млн голосів американців. У Дональда Трампа було 74,2 млн голосів.

За результатами голосування Колегії вибірників, представник Демократичної партії також отримав значну перевагу (306 виборців, проти 232 за Трампа).

7 січня Конгрес затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, у місті Вашингтон чергують понад 20 тисяч військовослужбовців в день інавгурації обраного президента Джо Байдена.