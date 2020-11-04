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Байден переміг в "коливному" штаті Мічиган

Автор: Артур Родивилов

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден переміг на виборах в "коливному" штаті Мічиган. Там він має забрати 16 голосів вибірників.

Цей результат прогнозує CNN після підрахунку голосів у штаті.

Після перемоги в Мічигані, у Байдена 253 голосів вибірників, а у президента Дональда Трампа - 213.

Під час виборів 2016 року в цьому штаті Дональд Трамп переміг Хілларі Клінтон.

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Залишаються невизначеними переможці ще в 5 штатах - Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія та Аляска.

Раніше Дональд Трамп звернувся до суду з проханням зупинити підрахунок голосів у штаті Мічиган.

Керівник виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа Білл Степієн заявив, що вони вимагають перерахувати голоси в штаті Вісконсін.

Додамо, колишній віце-президент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії США.

В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складнощі нинішніх американських виборів.

Прогноз погоди
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Новини України Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США