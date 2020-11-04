Байден переміг на виборах у штаті Вісконсін, - CNN

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден переміг на виборах в штаті Вісконсін. Там він повинен забрати 10 голосів виборців.

Цей результат прогнозує CNN після підрахунку голосів у штаті.

Після перемоги у Вісконсині, у Байдена 237 голосів виборців, а у президента Дональда Трампа - 213.

Під час виборів 2016 року в цьому штаті Дональд Трамп переміг Хілларі Клінтон.

Залишаються невизначеними переможці ще в семи штатах - Арізона, Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія, Мічиган і Аляска.

Раніше керівник виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа Білл Степиен заявив, що вони вимагають перерахувати голоси в штаті Вісконсін.

Додамо, колишній віце-президент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії США.

В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складнощі нинішніх американських виборів.