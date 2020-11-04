Байден переміг в "коливному" штаті Мічиган

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден переміг на виборах в "коливному" штаті Мічиган. Там він має забрати 16 голосів вибірників.

Цей результат прогнозує CNN після підрахунку голосів у штаті.

Після перемоги в Мічигані, у Байдена 253 голосів вибірників, а у президента Дональда Трампа - 213.

Під час виборів 2016 року в цьому штаті Дональд Трамп переміг Хілларі Клінтон.

Залишаються невизначеними переможці ще в 5 штатах - Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія та Аляска.

Раніше Дональд Трамп звернувся до суду з проханням зупинити підрахунок голосів у штаті Мічиган.