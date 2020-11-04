Байден переміг в "коливному" штаті Мічиган
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден переміг на виборах в "коливному" штаті Мічиган. Там він має забрати 16 голосів вибірників.
Цей результат прогнозує CNN після підрахунку голосів у штаті.
Після перемоги в Мічигані, у Байдена 253 голосів вибірників, а у президента Дональда Трампа - 213.
Під час виборів 2016 року в цьому штаті Дональд Трамп переміг Хілларі Клінтон.
Залишаються невизначеними переможці ще в 5 штатах - Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія та Аляска.
Раніше Дональд Трамп звернувся до суду з проханням зупинити підрахунок голосів у штаті Мічиган.
Керівник виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа Білл Степієн заявив, що вони вимагають перерахувати голоси в штаті Вісконсін.
Додамо, колишній віце-президент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії США.
В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складнощі нинішніх американських виборів.