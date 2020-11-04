Байден победил в "колеблющемся" штате Мичиган

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на выборах в "колеблющемся" штате Мичиган. Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.

Этот результат прогнозирует CNN после подсчета голосов в штате.

После победы в Мичигане, у Байдена 253 голосов выборщиков, а у президента Дональда Трампа - 213.

Во время выборов 2016 года в этом штате Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.

Остаются неопределенными победители еще в 5 штатах - Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Аляска.

Ранее Дональд Трамп обратился в суд с просьбой остановить подсчет голосов в штате Мичиган.

Руководитель избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа Билл Степиен заявил, что они потребуют пересчитать голоса в штате Висконсин.

Добавим, бывший вице-президент Джо Байден получил наибольшее количество голосов избирателей в истории США.